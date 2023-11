Gespräche laufen: Boateng doch noch zurück in die Bundesliga?

Jérôme Boateng beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim? Was im ersten Moment nach einer fantasievollen Idee klingt, erscheint gar nicht mal unrealistisch. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge erwägt der schwäbische Bundesligist tatsächlich eine Verpflichtung des Ex-Nationalspielers, der sich aktuell in der zweiten Mannschaft des FC Bayern fit hält.

Es habe bereits ein Treffen zwischen den Verantwortlichen des FCH und Boatengs Berater Tolga Dirican gegeben. Beide Seiten, so lässt sich konstatieren, haben also schon einen konkreten Schritt aufeinander zu gemacht. Nun sind die großen Fragen: Können sich beide Seiten einigen und sich Boateng für ein Engagement in der Bundesliga-Provinz erwärmen?

Festgelegt habe sich der 2014er-Weltmeister noch nicht. Die Heidenheimer wiederum blocken auf Anfrage der ‚Sport Bild‘: „Wir als 1. FC Heidenheim äußern uns grundsätzlich nicht zu personellen Spekulationen, deshalb auch dazu nicht.“ Der Ausgang dieser doch irgendwie charmanten Geschichte ist also komplett offen.

Fakt ist: Sollte Boateng auf die Bühne Bundesliga zurückkehren wollen, könnte er sich diesen Wunsch beim Aufsteiger erfüllen. Gerne hätte sich der 35-Jährige für einen weiteren Bayern-Vertrag empfohlen, doch ließ sich der Rekordmeister von einem neu aufgerollten Prozess wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt abschrecken.