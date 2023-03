Pleite gegen Belgien | Sehr unterschiedliche Noten für das DFB-Team

Was für ein Auftakt der Belgier, die das DFB-Team auf dem falschen Fuß erwischten. Nach weniger als zehn Minuten stand es durch Treffer von Yannick Carrasco (6.) und Romelu Lukaku (9.) bereits 0:2 aus deutscher Sicht. Und es hätte deutlich schlimmer kommen können. Dodi Lukebakio und Co. ließen in den Folgeminuten beste Chancen ungenutzt.

Nach einer halben Stunde dann schon die ersten beiden Wechsel: Emre Can kam für den angeschlagenen Leon Goretzka aufs Feld. Felix Nmecha, der sein Debüt feierte, ersetzte den völlig indiskutablen Florian Wirtz. Und es war Can, dank dessen Einwechslung inklusive Umstellung auf ein 4-3-3 ein spürbarer Ruck durchs Team ging. Fast jeden seiner Zweikämpfe gewann der BVB-Staubsauger, der 1:2-Anschlusstreffer durch Niclas Füllkrug kurz vor der Pause war die Folge.

Deutschland deutlich verbessert

Durchgang zwei ging dann ganz anders los als der erste. Unter anderem verpassten es aber Serge Gnabry und Füllkrug, den schnellen Ausgleich zu erzielen. Im Anschluss lief Deutschland weiter an und erarbeitete sich einige gute Einschussmöglichkeiten, die ganz dicke Chance blieb allerdings vorerst aus.

In die deutsche Drangphase hinein bot sich dann plötzlich viel Raum für müde werdende Belgier und Kevin De Bruyne stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Das Positive an diesem Abend: Deutschland steckte nie auf, kam noch zum Anschluss durch Gnabry und hätte den Ausgleich letztendlich verdient gehabt. Doch es blieb bei der Niederlage gegen Domenico Tedescos Belgien, das damit zum ersten Mal seit September 1954 wieder gegen Deutschland gewann.

Torfolge

0:1 Carrasco (6.): Die Belgier spielen einen langen Ball von hinten raus. Lukaku behauptet sich gegen Ginter und legt auf De Bruyne ab. Dessen Steckpass findet Carrasco, der von links kommend nach innen abkappt und Wolf ins Leere laufen lässt. Den Abschluss setzt der Atlético-Star mit rechts über ter Stegen hinweg unter die Latte.

0:2 Lukaku (9.): Im Mittelfeld verliert Kimmich den Ball und kommt anschließend nicht in den Zweikampf. Wieder ist es De Bruyne, der den finalen Ball spielt. Diesmal ist Lukaku der Abnehmer. Alleine marschiert der Stoßstürmer auf der ter Stegen zu und versenkt mit seinem starken linken Fuß.

1:2 Füllkrug (44.): Nach einer Kimmich-Ecke bekommt Lukaku den Ball an den ausgestreckten Arm. Füllkrug tritt zum fälligen Elfmeter an und schickt Casteels in die falsche Ecke.

1:3 De Bruyne (78.): Erster richtiger Umschaltmoment der zweiten Halbzeit aus Sicht der Belgier. Trossard wird über links tief geschickt und sieht den innen mitgelaufenen De Bruyne. Der City-Star sticht hinein und versenkt sicher mit dem linken Fuß.

2:3 Gnabry (88.): Nach starker Ballbehauptung durch Berisha zündet der eingewechselte Schade auf links den Turbo. Im Rückraum findet der Außenbahnspieler den eingelaufenen Gnabry, der nur noch einschieben muss.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

32‘ Can (8,5) für Goretzka

32‘ Nmecha (7,4) für Wirtz

68‘ Günter (6,2) für Raum

80‘ Berisha (-) für Füllkrug

80‘ Schade (-) für Werner

80‘ Vagnoman (-) für Wolf