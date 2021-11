Trigueros verlängert bei Villarreal

Der FC Villarreal hat sich mit Manu Trigueros auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie der Verein vermeldet, läuft das neue Arbeitspapier des 30-Jährigen drei weitere Spielzeiten bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler war 2010 in die Jugendabteilung von Villarreal gewechselt, bevor er in der Saison 2012/13 bei den Profis debütierte. In zwölf Jahren absolvierte Trigueros mittlerweile 393 Einsätze für das Gelbe U-Boot und ist damit in der Geschichte des Vereins der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen.