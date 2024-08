Tottenham: Richarlison äußert sich zu Saudi-Angebot

Richarlison von Tottenham Hotspur erteilt einem Wechsel in die Wüste eine klare Absage. In einem Interview mit ‚ESPN Brasil‘ erklärt der 27-Jährige, dass Geld nicht der einzige Antrieb in einer Fußballerkarriere sein kann: „Die Summe ist groß, aber meine Träume sind größer.“ Er fühle sich bei Tottenham aktuell sehr wohl und habe die kommende Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA klar im Blick. Um dort im Kader zu stehen, müsse er in einer sportlich wertvollen Liga aktiv sein.

Seit seinem Wechsel vom FC Everton nach Tottenham für 58 Millionen Euro im Sommer 2022 gibt es in jedem Transferfenster Gerüchte um den Abgang des Brasilianers, der in London selten sein volles Potenzial ausschöpft. In 66 Spielen für die Spurs traf der Mittelstürmer der brasilianischen Nationalmannschaft bisher erst 15 Mal, dazu kommen acht Torvorlagen. Tottenham möchte Richarlison trotzdem eigentlich halten, wäre lediglich ab einem Angebot von mindestens 70 Millionen gesprächsbereit. Der saudische Klub Al Ahli ist dem Vernehmen nach bereit, diese Summe auf den Tisch zu legen. Richarlison ist an Tottenham noch bis 2027 vertraglich gebunden.