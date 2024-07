Milans Romero vor nächster Spanien-Leihe

Luca Romero steht beim AC Mailand vor dem erneuten Absprung. Laut dem Sportjournalisten César Luis Merlo wird der 19-jährige Offensivspieler auf Leihbasis zu Deportivo Alavés wechseln. Der La Liga-Klub soll sich ferner eine Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro gesichert haben.

Bereits in der vergangenen Rückrunde war Romero nach Spanien verliehen. Für UD Almería schoss er drei Tore in 13 Einsätzen. In Mailand steht der Argentinier seit vergangenem Sommer unter Vertrag, kam in seinen ersten Monaten aber kaum zum Zug (fünf Spiele, null Scorerpunkte).