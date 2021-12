United verlängert mit Elanga

Manchester United hat Anthony Elanga ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht. Der 19-jährige Schwede verlängert seinen Vertrag an Heiligabend bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr. „Es war schon immer mein Anspruch, für Manchester United zu spielen. Der Standard ist hier extrem hoch, aber dieser Vertrag ist ein weiterer wichtiger Schritt auf meiner Reise“, so Elanga.

Der Flügelspieler stammt aus der Jugendabteilung von United und gab in der aktuellen Saison sein Profidebüt bei den Red Devils. Dreimal stand er bereits auf dem Platz – am letzten Spieltag der Champions League-Gruppenphase beim 1:1 gegen Young Boys Bern sogar über 90 Minuten.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✍️



Anthony Elanga has signed a new contract at United! 🔴#MUFC