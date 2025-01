„Glauben verloren“: BVB verkündet Sahin-Trennung

Borussia Dortmund trennt sich mit sofortiger Wirkung von Nuri Sahin. Das verkündet der BVB offiziell. Am gestrigen Dienstag setzte es in der Champions League gegen den FC Bologna (1:2) die vierte Pflichtspiel-Pleite in Folge.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken erklärt: „Nach vier Niederlagen in Serie, bedingt durch lediglich einen Sieg aus den vergangenen neun Spielen und als aktueller Tabellenzehnter der Bundesliga haben wir aber leider den Glauben daran verloren, in der gegenwärtigen Konstellation noch unsere sportlichen Ziele erreichen zu können. Diese Entscheidung tut mir auch persönlich weh, aber sie war nach dem Spiel in Bologna nicht mehr vermeidbar.“

Der entlassene Sahin sagt: „Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute.“

In der Königsklasse ist Schwarz-Gelb vor den heutigen Partien auf Platz 13 abgerutscht, in der Bundesliga auf Rang zehn. Das Minimalziel CL-Qualifikation ist sieben Punkte entfernt und somit in akuter Gefahr.

Sahin hatte nach zuvor halbjähriger Anstellung als Co-Trainer im vergangenen Sommer den Posten als Chefcoach übernommen. Wer auf den 36-jährigen Ex-BVB-Profi folgt, ist noch nicht bekannt.