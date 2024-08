Raus aus der Eintracht-Sackgasse: Max wechselt nach Athen

Philipp Max lässt Eintracht Frankfurt hinter sich. Der griechische Traditionsklub Panathinaikos vermeldet die Verpflichtung des Linksverteidigers. Der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs Martin Max unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Max wurde bei der Eintracht in der vergangenen Saison vom Franzosen Niels Nkounkou (23) verdrängt. Mit der Verpflichtung von Nathaniel Brown (21) verschlechterte sich seine Perspektive in Frankfurt weiter. Nun bietet sich mit dem Wechsel nach Athen ein Ausweg für den 30-jährigen Flankenspezialisten.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche gibt zu verstehen: „Philipp hat sich in seinen eineinhalb Jahren bei der Eintracht als Teamplayer gezeigt und war in dieser Zeit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir haben seinem Wunsch entsprochen, eine neue Herausforderung anzunehmen, bei der er sich mehr Spielzeit erhofft. Wir wünschen Philipp in Griechenland alles Gute.“

Max selbst sagt: „Nach eineinhalb Jahren, 42 Spielen und 2571 Minuten auf dem Platz endet meine Zeit bei der Eintracht nun. Es war eine intensive und leidenschaftliche Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnern werde. Ich habe tolle Menschen und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt, die mir ans Herz gewachsen sind. Am liebsten würde ich mich bei jedem Mitarbeiter, Mitspieler, bei allen aus dem Trainerteam und den unglaublichen Fans einzeln bedanken: Es war mir ein Vergnügen, Teil von eurer besonderen Gemeinschaft gewesen zu sein.“