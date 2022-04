Burnley entlässt Dyche

Der FC Burnley hat im Abstiegskampf die Reißleine gezogen. Wie der Premier League-Klub mitteilt, wurde Cheftrainer Sean Dyche mit sofortiger Wirkung entlassen. Neuneinhalb Jahre war Dyche Trainer der Clarets.

Klub-Boss Alan Pace begründet die Entscheidung wie folgt: „Die Ergebnisse dieser Saison waren enttäuschend, und obwohl dies eine unglaublich schwierige Entscheidung war, sind wir der Meinung, dass bei acht verbleibenden entscheidenden Spielen der Saison eine Änderung erforderlich ist, um dem Kader die bestmögliche Chance zu geben, seinen Status in der Premier League zu behalten.“

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.