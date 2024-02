Gikiewicz in die Heimat

Rafal Gikiewicz heuert nach fast achtjähriger Abstinenz wieder in seiner Heimat Polen an. Der Erstligist Widzew Lodz vermeldet die Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Torhüters. Der Vertrag ist zunächst bis zum Saisonende gültig und lässt sich per Option um eine weitere Spielzeit verlängern.

Gikiewicz kommt ablösefrei aus der Türkei von Ankaragücü, wo der 36-Jährige keinen Stammplatz innehatte und schnell auf dem Abstellgleis war. Zwischen 2014 und 2023 stand der 1,90-Mann in Deutschland zwischen den Pfosten, zuerst bei Eintracht Braunschweig, dann beim SC Freiburg, bei Union Berlin und schließlich bis zum vergangenen Sommer beim FC Augsburg.