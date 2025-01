Ajax-Eigengewächs Rensch verstärkt die Roma

Die AS Rom hat sich in der Abwehr verstärkt. Von Ajax Amsterdam wechselt Devyne Rensch, dessen Vertrag bei den Niederländern im Sommer ausgelaufen wäre, in die italienische Hauptstadt. Über die Vertragslaufzeit machten die Giallorossi keine Angaben.

Ajax verliert einen Jugendspieler, der auch in dieser Saison zum Stammpersonal gezählt hat. Nach 156 Spielen für die erste Mannschaft von Ajax verlässt der Rechtsverteidiger, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, seinen Jugendklub. Für die Niederlande gab Rensch bereits 2021 sein Debüt in der Elftal, ein weiterer Einsatz kam bislang nicht hinzu.