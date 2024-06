Wechsel-Entscheidung: Simons informiert PSG

Xavi Simons will zurück in die Bundesliga. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Offensivkünstler seinen Arbeitgeber informiert, dass er in diesem Sommer einen erneuten Wechsel anstrebt. Bei Paris St. Germain will der 21-Jährige zumindest vorerst nicht bleiben.

Stattdessen deutet alles darauf hin, dass es wieder nach Deutschland geht. RB Leipzig und der FC Bayern werben mit Nachdruck um Simons, dessen Zukunft sich dem Vernehmen nach erst im Anschluss an die Europameisterschaft final entscheiden wird.

Gegenstand der Verhandlungen zwischen den Klubs dürfte dann eine etwaige Kaufoption sein. Denn man kann sich in erster Linie bei den Bayern kaum vorstellen, dass sie den Ausbildungsklub für PSG mimen wollen. Leicht wird dieses Unterfangen allerdings nicht. Denn auch den Franzosen dürfte kaum daran gelegen sein, den Zugriff auf den Edeltechniker komplett zu verlieren.