Chelsea führt Gespräche über David

Der FC Chelsea buhlt um den Transfer von Jonathan David. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ sind die Blues an dem 24-Jährigen interessiert und befinden sich in Gesprächen mit der Spielerseite. Kontakt zwischen den beiden Vereinen habe es aber noch nicht gegeben, so das Blatt. Neben Chelsea steht David auch bei anderen Premier League-Giganten wie Manchester United und Tottenham Hotspur auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alles deutet auf einen heißen Transferpoker um den Kanadier hin. An den OSC Lille ist der Stürmer noch bis 2025 vertraglich gebunden. Im Sommer 2020 war David von KAA Gent zu den Nordfranzosen gewechselt und befindet sich seitdem im Höhenflug. In der abgelaufenen Saison traf er in 34 Liga-Einsätzen 19 Mal.