Barça-Abschied? Klartext vom Lewandowski-Berater

Im Lager von Robert Lewandowski (35) steht ein vorzeitiger Abschied vom FC Barcelona nicht zur Debatte. „Natürlich bleibt er“, lässt sich Berater Pini Zahavi, den die Nachfrage ziemlich überrascht haben soll, von der ‚Mundo Deportivo‘ zitieren. Zuvor hatte sich der Spielervertreter mit Barça-Präsident Joan Laporta zum Abendessen getroffen.

Im Zuge der jüngsten Formkrise war darüber spekuliert worden, ob Lewandowski im Winter womöglich vorzeitig bei den Blaugrana ausscheidet. Das kann offenkundig ausgeschlossen werden. In dieser Spielzeit knüpft der langjährige Bayern-Stürmer nicht an die Quoten vergangener Tage an, kommt nach 20 Saisonspielen auf neun Tore.