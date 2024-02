Besuschkow verlässt Hannover

Max Besuschkow macht bei Hannover 96 offenbar die Biege. Nach Informationen von ‚Sky‘ verleiht der Zweitligist den zentralen Mittelfeldspieler bis zum Saisonende an den österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt. Das dortige Transferfenster schließt erst am heutigen Dienstag.

In Hannover steht Besuschkow noch bis 2025 unter Vertrag, eine Rolle spielte der 27-Jährige bei den Niedersachsen in den vergangenen Monaten nicht mehr. Nach zwei Pflichtspiel-Einsätzen zu Saisonbeginn setzten ihn lange Zeit Fersenprobleme außer Gefecht. In den 96-Kader schaffte es Besuschkow nach seiner Genesung dann nicht mehr.