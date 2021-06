Weigl-Interessent aus der Ligue 1

Julian Weigl bietet sich in diesem Sommer mehr als eine Möglichkeit für einen Vereinswechsel. Nach FT-Informationen zeigt ein Topklub aus der französischen Ligue 1 Interesse am 25-Jährigen. Weigl selbst könnte sich einen Wechsel nach Frankreich durchaus vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2024 ist der Ex-Dortmunder vertraglich noch an Benfica Lissabon gebunden. Die Portugiesen hatten Weigl im Januar 20202 für 20 Millionen Euro vom BVB verpflichtet. Für einen künftigen Transfer wäre wohl mindestens derselbe Betrag, eher noch eine etwas höhere Summe nötig.

Tuchel wieder dran?

Ein Thema ist Weigl auch in der Premier League. Englische und portugiesische Medien berichteten zuletzt vom Interesse des FC Chelsea. Treibende Kraft hinter den Bemühungen sei Thomas Tuchel, der bereits in Dortmund mit Weigl zusammenarbeitete und seinen ehemaligen Spieler als PSG-Trainer auch schon noch Paris holen wollte.

Benfica-Coach Jorge Jesus würde Weigl gerne halten, vertraute dem Mittelfeldspieler in den vergangenen Monaten regelmäßig in der Startformation. Von den Fans wurde Weigl zum Spieler der Saison gewählt, der Verein allerdings könnte Transfer-Einnahmen gut gebrauchen. Noch ist unklar, ob Benfica an der Champions League teilnehmen wird, der Rekordmeister erreichte mit Platz drei nur die Qualifikationsrunde.