Bester Mann bei Real: Füllt Vinícius das Hazard-Vakuum?

Karim Benzema, Sergio Ramos und Marco Asensio erzielten die Treffer beim gestrigen 3:1-Erfolg von Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Doch Mann des Spiels war ein anderer: Vinícius Júnior.

Unter der Anzeige geht's weiter

Immer wieder wirbelte der brasilianische Außenstürmer die Abwehrreihen der Italiener auf. Ein ums andere Mal spielte er den Defensivspielern der Bergamaschi Knoten in die Beine und war in Eins-gegen-Eins-Situationen nicht zu halten. In der 59. Minute holte Vinícius einen Elfmeter raus, den Ramos anschließend zum spielentscheidenden 2:0 verwandelte.

Vinícius' große Schwäche

Lediglich am Abschluss haperte es wie so oft beim 20-Jährigen. Exemplarisch dafür war eine Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit, als der Rechtsfuß in der eigenen Hälfte den Ball eroberte und unnachahmlich in den Sechzehner dribbelte. Vor dem Tor versagten Vinícius jedoch wie so oft die Nerven.

Die ‚Marca‘ zieht angesichts der Szene gar einen Vergleich zu der verstorbenen Fußball-Ikone Diego Maradona: „Vinícius' maradonisches Spiel, ein 70-Meter-Lauf... und dann scheitert er alleine vor dem Torwart.“ Dennoch attestiert die Madrider Sporttageszeitung ihm einen „elektrisierenden Auftritt“. In der spanischen Hauptstadt erhofft man sich nun mehr solcher Aktionen vom Offensiv-Juwel.

Kompensiert Vinícius den Hazard-Ausfall?

Angesichts der erneuten Verletzung von Eden Hazard, dessen anhaltende körperliche Probleme zuletzt sogar den sonst so besonnenen Zinedine Zidane aus der Fassung brachten, ist Vinícius nun umso wichtiger für die Merengues. „Irgendetwas stimmt da nicht. Er war in seiner Karriere noch nie verletzt und das ist neu für ihn. Mehr kann ich dazu nicht sagen,“ sagte Reals Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor der Atalanta-Partie auf Hazard angesprochen.

Seit seinem Wechsel vom FC Chelsea im Sommer 2019 ist der Belgier quasi dauerverletzt, nun denkt man in der spanischen Hauptstadt laut spanischen Medienberichten über eine Operation nach. Umso mehr Last müsste im Falle eines Eingriffs Vinícius schultern, der zuletzt viel für seine mangelnde Effizienz vor dem Tor und die teils hastige Spielweise kritisiert wurde. Es häuften sich Stimmen, die Vinícius den Durchbruch bei den Königlichen trotz seines jungen Alters nicht zutrauten.

Das Potenzial ist da

Der gestrige Abend hat jedoch verdeutlicht: Sehr wohl ist der 1,76-Mann hochveranlagt und kann auch auf internationalem Spitzenniveau den Unterschied ausmachen. Nun muss Vinícius Konstanz in seine Leistungen bringen und künftig einen kühleren Kopf vor dem gegnerischen Tor bewahren. Nur dann könnte er die Lücke schließen, die der einstige Hoffnungsträger Hazard gerissen hat.