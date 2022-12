WM-Halbfinale: Frankreich bangt um Upamecano & Rabiot

Zwei Stammspieler der französischen Nationalmannschaft drohen für das morgige WM-Halbfinale gegen Marokko auszufallen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, nehmen Dayot Upamecano und Adrien Rabiot nicht am Mannschaftstraining teil. Erstgenannter klage über Halsschmerzen, Zweiterer leide an breiter gefächerten Erkältungssymptomen. Ein Einsatz am morgigen Mittwoch sei fraglich.

Beide zählen aktuell zu wichtigen Stützen von Les Bleus und standen jeweils in vier von fünf Spielen in der Startelf. Um 20 Uhr treffen die Franzosen am Mittwochabend auf die Überraschungsmannschaft aus Marokko und möchten den zweiten Finaleinzug in Folge einfahren.

