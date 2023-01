Hertha: Ascacíbar-Leihe vor dem Abbruch

Santiago Ascacíbar wird seine Zelte bei der US Cremonese offenbar in Kürze abbrechen, um nach Argentinien zu wechseln. Dem argentinischen ‚Tyc Sports‘ zufolge soll das Leihgeschäft zum Serie A-Klub zeitnah abgebrochen werden. Im Anschluss daran werde sich der 25-Jährige für ein halbes Jahr seinem Jugendklub Estudiantes de La Plata anschließen.

Estudiantes wolle den vierfachen argentinischen Nationalspieler sogar über das Leihgeschäft hinaus halten. ‚Tyc Sports‘ berichtet, dass Ascacíbar Anfang nächster Woche in Argentinien sein wird, um den Deal abzuschließen. Bereits vergangene Woche hatte der Journalist César Luis Merlo vermeldet, dass der Rechtsfuß aus persönlichen Gründen in seine Heimat zurückkehren möchte. Für Cremonese stand der Profi von Hertha BSC in der laufenden Saison 14 Mal auf dem Rasen.

