Eintracht bindet „Top-Talent“ Alaoui

Eintracht Frankfurt hat Stürmer-Talent Anas Alaoui langfristig an den Verein gebunden. Der vierfache deutsche U16-Nationalspieler war im Sommer 2020 vom SV Wiesbaden zur SGE gewechselt. Dort kommt Alaoui derzeit für die U17 und U19 zum Einsatz, in dieser Saison schoss der 16-Jährige bereits 14 Tore in 13 Pflichtspielen.

NLZ-Leiter Alexander Richter erklärt: „Mit Anas Alaoui binden wir eines unserer Top-Talente und wir sind stolz, dass er sich für die Eintracht entschieden hat. Er bringt alles mit, um den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Alle Beteiligten glauben an sein Potenzial, klar ist aber auch, dass der Weg noch weit ist.“