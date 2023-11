Napoli: Skurrile Garcia-Klauseln rechtfertigen Rausschmiss

Die SSC Neapel könnte sich unter Umständen frühzeitig von Cheftrainer Rudi Garcia trennen. Wie ‚La Repubblica‘ berichtet, ist der Verbleib des französischen Übungsleiters an den sportlichen Erfolg gekuppelt. Demnach enthält der bis 2025 datierte Vertrag des 59-Jährigen zwei Klauseln, die eine Kündigung rechtfertigen.

Einerseits kann Napoli den Kontrakt auflösen, wenn der Klub nicht in der Champions League überwintert – derzeit belegen die Italiener Platz zwei in der Gruppe C hinter Real Madrid. Außerdem wäre eine einseitige Trennung rechtens, wenn Napoli am Ende der Serie A-Saison nicht mindestens auf Tabellenrang vier liegt – diesbezüglich müsste der amtierende Meister, aktuell auf Platz fünf, also nachlegen.