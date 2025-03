Frankfurts interner Plan mit Götze

Mario Götze soll Eintracht Frankfurt noch möglichst lange erhalten bleiben. Das bekräftigte SGE-Sportvorstand Markus Krösche im Nachgang des Europa League-Achtelfinals gegen Ajax Amsterdam (4:1), in dem der Weltmeister zwei Tore erzielte: „Mario ist extrem wichtig. Gerade bei einer jungen Mannschaft brauchst du Spieler, die einen Anker und Fixpunkt bilden können.“ Auch Trainer Dino Toppmöller zeigte sich extrem angetan von dem 32-Jährigen: „Mario ist ein Champions-League-Spieler, er hat diese fußballerische Ruhe. Ich werde alles versuchen, damit er das so noch eine Weile durchhält.“

Götze steht noch bis 2026 bei Frankfurt unter Vertrag. Dieser enthält eine Option auf eine weitere Saison. Aktuell wird laut der ‚Bild‘ klubintern davon ausgegangen, dass der Spielmacher der Eintracht in der nächsten Saison auf alle Fälle erhalten bleibt. Zwar hegt Götze seit geraumer Zeit den Wunsch, irgendwann einmal in die MLS zu wechseln, dies habe aber noch Zeit. SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann würde den Musterprofi nach seiner Karriere gern weiter an den Klub binden und stellte ihm einen strategischen Job mit Verbindung zu den USA in Aussicht.