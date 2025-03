Götze liebäugelt mit dem Ausland

Mario Götze kann sich vorstellen, zukünftig ins Ausland zu gehen. „Wir spielen schon mit der Überlegung, ins Ausland zu gehen und uns und den Kindern diese Erfahrung zu ermöglichen. Ich habe fast immer in Deutschland gelebt und gespielt. Für meine unsere Kinder und für Ann-Kathrin und mich ist das Ausland spannend. Aber die Wurzeln Deutschland werden bleiben, und wir werden, sollten wir den Plan durchziehen, auch sicher zurückkommen“, so der 32-Jährige im Interview mit der ‚Bild‘. Bis 2026 ist er noch an Eintracht Frankfurt gebunden.

Auf Nachfrage, ob er damit meine, dass er erst nach oder auch schon während seiner Karriere Deutschland verlassen möchte, sagt der Weltmeister von 2014: „Es könnte beides passieren. Das Letztere auf jeden Fall, das andere wird sich zeigen. Wir spielen schon mit der Überlegung ins Ausland zu gehen. Ich habe fast immer in Deutschland gelebt und gespielt“. Besonders die USA sollen es dem Offensivspieler angetan haben. Der ehemalige Dortmunder war im Sommer 2022 von der PSV Eindhoven nach Frankfurt gewechselt. In bislang 113 Partien für die Adler konnte er neun Tore erzielen und legte seinen Mitspielern 15 weitere Treffer auf.