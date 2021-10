Koeman-Erbe: Wer übernimmt bei Barça?

Nach jedem nicht gewonnenen Spiel in dieser Saison stand die Frage im Raum, ob Ronald Koeman noch eine Zukunft beim FC Barcelona hat. Seit heute Nacht ist klar, dass dem nicht so ist. Durch eine Niederlage bei Aufsteiger Rayo Vallecano rutschten die Katalanen auf Rang neun ab und auch in der Champions League ist ein Weiterkommen ins Achtelfinale derzeit in weiter Ferne. Die Barça-Führung zog nun die Reißleine, was sie teuer zu stehen kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

13 bis 14 Millionen Euro soll die Abfindung für Koeman betragen. Hinzu kommt eine Abfindung in Höhe von sechs Millionen Euro, die für den Fall vereinbart wurde, dass der Vertrag des 58-Jährigen nicht verlängert wird. Die finanziell keineswegs auf Rosen gebetteten Katalanen müssen also womöglich bis zu 20 Millionen Euro in die Hand nehmen für den Trainerwechsel. Und das Gehalt für den neuen Chefcoach ist da noch nicht eingerechnet.

Heiße Spur nach Katar

Wie mehrere spanische Medien berichten, soll die Frage nach einem Koeman-Nachfolger in Ruhe geklärt werden. Ein Schnellschuss sei nicht zu erwarten. Für die kommenden drei Partien bis zur nächsten Länderspielpause soll Sergi Barjuán übernehmen. Der 49-Jährige steht seit dem Sommer bei Barça B an der Seitenlinie.

Gleichzeitig wird eine langfristige Lösung gesucht. Viele Namen wie Andrea Pirlo (vereinslos), Roberto Martínez (Belgien), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Marcelo Gallardo (River Plate) und Joachim Löw (vereinslos) sind in der Verlosung.

Klarer Favorit ist aber Barça-Legende Xavi Hernández. Der Welt- und Europameister, der aktuell den Al-Sadd SC in Katar trainiert, soll Feuer und Flamme sein für die Aufgabe im Camp Nou. Und er wäre wohl der einzige, der von Beginn an die volle Rückendeckung der Fans hätte. Koeman hatte die schon lange nicht mehr.