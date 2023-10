Köln: Jobgarantie für Baumgart

Steffen Baumgart muss offenbar nicht um seinen Job bangen. Der ‚Bild‘ zufolge denkt man beim 1. FC Köln „derzeit“ nicht über eine Entlassung des 51-Jährigen nach. Ein Rücktritt des Übungsleiters selbst sei aktuell auch kein Thema.

Baumgart, der bei den Domstädtern bis 2025 unter Vertrag steht, und sein Team belegen in der Bundesliga den vorletzten Tabellenplatz. In neun Partien holten die Geißböcke vier Punkte und liegen lediglich einen Zähler vor dem FSV Mainz 05, der auf Tabellenplatz 18 rangiert. Am Wochenende wurden die Kölner mit 6:0 von RB Leipzig abgefertigt.