Haidara äußert sich zu England-Gerüchten

Amadou Haidara schließt einen Wechsel in die Premier League keinesfalls aus. Angesprochen auf ein mögliches Engagement in der englischen Topliga lässt der Mittelfeldspieler von RB Leipzig beim ‚Guardian‘ offen, was die Zukunft bringt: „Die Spiele in der Premier League sind sehr intensiv. Es ist immer ein gutes Spiel, egal welcher Verein spielt. Wir werden sehen, was passiert.“

Im vergangenen Sommer gab es Gerüchte um interessierte Klubs von der Insel. Vor allem Manchester United und Newcastle United sollen ihre Fühler nach Haidara ausgestreckt haben. Der 24-Jährige stellt aber klar: „Ich bin in Leipzig und arbeite hart daran, mich weiterzuentwickeln. […] Ich bin glücklich in Leipzig.“ Sein Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2025.