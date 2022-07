Newcastle verleiht Hendrick

Mittelfeldspieler Jeff Hendrick (30) verlässt Newcastle United. Der 74-fache irische Nationalspieler wird für eine Saison an Zweitligist FC Reading verliehen.

SIGNED! 🖊️



We’re delighted to have secured the services of experienced midfield man @JeffHendrick92 for the 2022-23 campaign, who joins us on loan from Newcastle United.



Welcome to the club, Jeff! 😀