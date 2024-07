Geheimklausel: Meunier-Wechsel zum Nulltarif bahnt sich an

Für Thomas Meunier könnte sich das Engagement bei Trabzonspor als kurzes Kapitel entpuppen. Obwohl der ehemalige Profi von Borussia Dortmund bis zum Ende der kommenden Saison an den türkischen Erstligisten gebunden ist, hat er die Möglichkeit, noch in diesem Sommer zu wechseln.

Nach FT-Informationen zeichnet sich Meuniers Abschied nach nur einem halben Jahr ab. Aus Frankreich beschäftigen sich die AS Monaco und Olympique Lyon intensiv mit einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers. Wie FT erfuhr, beinhaltet Meuniers Arbeitspapier eine Klausel, die es ihm ermöglicht, Trabzonspor ablösefrei zu verlassen.

Die interessierten Vereine würden gerne zeitnah Nägel mit Köpfen machen und den belgischen Nationalspieler unter Vertrag nehmen. Während Meunier beim BVB auf dem Abstellgleis gestanden hatte, nahm er bei Trabzonspor umgehend eine wichtige Rolle ein. In 14 von 14 möglichen Spielen in der Süper Lig stand Meunier von Beginn an auf dem Platz.