EM: Müller hat „Lust“

Thomas Müller würde sich über eine Einladung zur Europameisterschaft im Sommer freuen. „Ich habe auf jeden Fall Lust, im Sommer nach Titeln zu jagen. Was dann am Ende passiert, das werden wir sehen. Die Lust ist groß, mit den Jungs dieser Generation, hier der 95er-Jahrgang, mit Leon Goretzka und allen weiteren, da mitzumachen“, so der 31-Jährige laut ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bundestrainer Joachim Löw will mittlerweile nicht mehr ausschließen, Müller, Mats Hummels und eventuell auch Jérôme Boateng doch noch zur EM mitzunehmen: „Wenn man solche Spieler zurückholt, muss man ihnen eine klare Verantwortung geben und sie in die Verantwortung nehmen. Dann sind sie natürlich gesetzt.“