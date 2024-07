Stuttgart-Talent vor Wechsel in die Eredivisie

Der VfB Stuttgart könnte ein vielversprechendes Mittelfeldtalent verlieren. Wie die niederländische Zeitung ‚BN/DeStem‘ berichtet, hat Eredivisie-Klub NAC Breda Interesse an dem 20-jährigen Raul Paula, dessen Vertrag 2026 bei den Schwaben auslaufen würde. Der VfB möchte den Zugriff auf den 20-Jährigen allerdings nicht komplett abgeben, möglich wäre laut dem Bericht ein Transfer mit Rückkaufoption.

Laut ‚Voetbal International‘ nähern sich beide Klubs einer Einigung an. Im Raum steht ein ablösefreier Wechsel, allerdings würde der VfB eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung erhalten und dementsprechend bei einem künftigen Transfer kräftig abkassieren. Der deutsche U20-Nationalspieler gehörte zwar schon vier Mal dem Profikader der Stuttgarter an, kam aber bisher nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Südwest erzielte Paula in 33 Einsätzen 15 Tore und gab sieben Vorlagen.