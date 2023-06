Walker-Traum: Macht Hakimi die Bayern glücklich?

Beim FC Bayern arbeitet man mit Nachdruck an dem Transfer von Kyle Walker (33). Der Rechtsverteidiger hat allerdings auch ein Angebot von Manchester City zur Vertragsverlängerung vorliegen. Wohin das Pendel letztlich ausschlägt, ist noch offen.

Bei der Entscheidungsfindung könnte nun ausgerechnet Achraf Hakimi helfen. Die ‚Marca‘ berichtet, dass Pep Guardiola den 24-jährigen Marokkaner von Paris St. Germain gerne in seinen Reihen sähe. In Sachen Geschwindigkeit kann es der frühere Dortmunder mit Walker aufnehmen, darüber hinaus zeigt sich Hakimi in der Vorwärtsbewegung noch ein Stück engagierter.

Klar ist: Sollte sich City mit Nachdruck um Hakimi bemühen, dürfte das ein Zeichen für Walker sein, dass man die Prioritäten für die Zukunft anders setzt. Für die Bayern wäre das eine gute Nachricht, denn Walker hat nach menschlichem Ermessen keine Lust, sich hinter einem neuen Konkurrenten anzustellen. Nun bleibt abzuwarten, ob sich das Gerücht in den kommenden Tagen und Wochen erhärtet.