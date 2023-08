Einigung über De Ketelaere-Leihe

Atalanta Bergamo hat mit dem AC Mailand eine grundsätzliche Einigung über eine Leihe von Charles De Ketelaere (22) erzielt. Laut Fabrizio Romano steht eine Leihgebühr von drei Millionen Euro im Raum. Zudem soll eine Kaufoption von 23 Millionen Euro und eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent bestehen.

Es liegt jetzt an dem offensiven Mittelfeldspieler, dem Transfer zuzustimmen. Der Belgier wechselte 2022 für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro in die italienische Metropole. Für die Mailänder konnte er in der vergangenen Saison 32 Einsätze in der Serie A verbuchen.