United-Krise: Solskjaer beruft Notfallsitzung ein

Es könnte der letzte Strohhalm sein: Um seinen Job bei Manchester United zu behalten, griff Ole Gunnar Solskjaer nun in die Trickkiste. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, versammelte der 48-jährige am gestrigen Donnerstag mehrere Führungsspieler auf dem Trainingsgelände in Carrington, um eine Krisensitzung abzuhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Kreis der Anwesenden gehörten dem Bericht zufolge Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelöf und Nemanja Matic. Dabei wurde diskutiert, wie die Red Devils die Saison wieder zu ihren Gunsten entwickeln können. Nur eins der vergangenen sechs Ligaspiele konnte United für sich entscheiden, darunter waren krachende Niederlagen gegen den FC Liverpool und Manchester City.

Sollte auch am kommenden Samstag gegen Aufsteiger FC Watford eine Niederlage herausspringen, könnte es das Fass endgültig zum Überlaufen bringen. Nach wie vor sträubt sich die Führungsetage in Manchester gegen eine Entlassung, doch das Eis für Solskjaer wird immer dünner – viele Chancen bleiben nicht mehr.