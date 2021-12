Pinola zurück nach Nürnberg?

Beim 1. FC Nürnberg steht man einem Comeback von Vereinsikone Javier Pinola (38) offen gegenüber. Sportvorstand Dieter Hecking erklärt in der ‚Bild‘: „Wenn Pino wieder nach Deutschland zurückkehren möchte und in Nürnberg mit seiner Familie wieder seine Heimat findet, dann werde ich mich ganz sicher mit ihm hinsetzen.“

Hecking wolle dann mit Pinola „sprechen und ihn fragen, was er sich überhaupt vorstellt. Will er Trainer werden, will er ins Management gehen, will er Scout werden oder will er sogar noch als Spieler auf dem Platz stehen? All das kann ich ja noch gar nicht einordnen, weil dieses Gespräch noch gar nicht stattgefunden hat.“ Pinola hatte zwischen 2005 und 2015 insgesamt 287 Spiele für den FCN bestritten. Derzeit läuft der Verteidiger für den argentinischen Meister River Plate auf.