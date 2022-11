Kopenhagen - BVB: So seht ihr die Champions League-Partie live

Borussia Dortmund steht bereits im Achtelfinale der Champions League. Während man in der Liga immer wieder durch unkonzentrierte Leistungen Punkte liegen ließ, zeigte man in der Champions League durchgehend ansprechende Leistungen und zog in die nächste Runde ein. Besonders im Mittelpunkt stand dabei Jude Bellingham. Der 19-Jährige traf viermal ins gegnerische Netz und hielt das Dortmunder Mittelfeld zusammen. Nicht dabei sein wird Marco Reus. Der Kapitän fällt nach wie vor verletzt aus.

ManCity gegen den BVB live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am heutigen Mittwoch, den 2. November statt. Es wird live und exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der DAZN-App aufgerufen werden. Anpfiff in Kopenhagen ist um 21 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte. Moderator Benni Zander wird zudem von Experte Sebastian Kneissel unterstützt.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Kopenhagen und dem BVB weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.