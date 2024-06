Atlético verabschiedet Trio um Depay

Atlético Madrid und Memphis Depay gehen in Zukunft getrennte Wege. Wie der spanische Hauptstadtklub bekanntgibt, wird der Vertrag mit dem Offensivspieler nicht verlängert. Der Niederländer war 2023 für drei Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona nach Madrid gekommen. In der Liga agierte der 30-Jährige meist nur als Joker und sammelte in 23 Einsätzen sechs Scorerpunkte (fünf Tore, eine Vorlage).

Zudem werden auch die Kontrakte von Mario Hermoso und Gabriel Paulista bei den Rojiblancos nicht verlängert. Hermoso wechselte vor fünf Jahren von Espanyol Barcelona zu den Los Colchoneros. Der 29-Jährige kam sowohl als Innen- als auch als Außenverteidiger zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison zählte er mit 31 Spielen in La Liga zu den Stammspielern bei Atlético. Der 33-jährige brasilianische Innenverteidiger Gabriel Paulista kam im Januar ablösefrei vom FC Valencia. Er lief in 23 Ligaspielen für Atlético auf. Im Sommer zieht es ihn nun ablösefrei weiter in die Türkei zu Besiktas.