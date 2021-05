Jokanovic übernimmt in Sheffield

Sheffield United wird das Projekt Wiederaufstieg in der kommenden Saison mit Slavisa Jokanovic angehen. Der Serbe übernimmt den Trainerposten beim Premier League-Absteiger und unterzeichnet einen Dreijahresvertrag.

Zuletzt trainierte der 52-Jährige den SC Al-Gharafa. Beim Klub in Katar stand er seit 2019 unter Vertrag. Jokanovic hat auch eine Vergangenheit in England. Von 2014 bis 2015 war er beim FC Watford angestellt. Nach einem kurzen Intermezzo bei Maccabi Tel Aviv trainierte er außerdem von 2015 bis 2018 den FC Fulham.

Welcome to The Blades, Slaviša. ✍️ pic.twitter.com/nvuZJ9NdAC