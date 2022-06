Frankfurter Stürmer-Suche: Drei Kandidaten, eine Priorität

Im Saisonendspurt entpuppte sich Rafael Borré im Sturm von Eintracht Frankfurt als unersetzlich. In der Europa League war der Kolumbianer seit dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona in jedem Spiel an einem Tor direkt beteiligt, im Finale verwandelte er zudem den entscheidenden Elfmeter.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der neuen Spielzeit wird den 26-Jährigen mehr Konkurrenz auf seiner Position erwarten. Die Eintracht befindet sich auf Stürmersuche und hat direkt drei Kandidaten an der Angel. Bis zum Trainingsstart am 27. Juni möchte Frankfurt laut der ‚Sport Bild‘ zufolge Vollzug vermelden.

Warten auf Weghorst

Wunschstürmer der Frankfurter ist dem Bericht zufolge Wout Weghorst. Mit dem 29-jährigen Ex-Wolfsburger, der in seinem ersten Halbjahr beim FC Burnley aus der Premier League abstieg, arbeitete SGE-Trainer Oliver Glasner bereits beim VfL zusammen. Allzu konkret wurde das Werben um den Niederländer bislang nicht, da sich Weghorst bis zum heutigen Mittwoch bei der Nationalmannschaft aufhält.

Im Anschluss könnte Bewegung in die Personalie kommen. Im Gespräch ist eine Leihe. Vom Ausgang des Transferpokers hänge auch ab, wie Frankfurt mit den anderen beiden Kandidaten verfährt.

Ein oder zwei Neue?

Zum einen ist da Lucas Alario, der Bayer Leverkusen verlassen möchte, um sich mit regelmäßiger Spielzeit für die WM in Katar zu empfehlen. Am 29-jährigen Argentinier ist die Eintracht der ‚Sport Bild‘ zufolge schon seit Monaten dran. Die Gespräche laufen gut, die Spielerseite habe schon für das vergangene Wochenende mit einer Einigung gerechnet. Für festgeschriebene sieben Millionen Euro wäre Alario zu haben – und damit teurer als eine Weghorst-Leihe.

Der andere Kandidat ist Sebastian Polter. Mit dem 31-jährigen Bochumer soll sich die Eintracht seit geraumer Zeit einig sein. Zuletzt wurde es aber still um den körperlich robusten Zielspieler. Weil Frankfurt auf eine finale Rückmeldung der anderen potenziellen Neuzugänge wartet?

Laut ‚Sport Bild‘ ist es möglich, dass die SGE bis zu zwei der genannten Stürmer verpflichtet. Die Verpflichtung des Angreifers Randal Kolo Muani (23/FC Nantes) hat der Klub übrigens schon offiziell verkündet.