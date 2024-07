Fàbregas lockt: Como vermeldet Varane-Coup

Raphaël Varane startet einen Anlauf in der Serie A. Aufsteiger Como 1907 verkündet die Verpflichtung des französischen Innenverteidigers offiziell. Weil sein Arbeitspapier bei Manchester United vor einigen Wochen ausgelaufen ist, geht der Deal ablösefrei über die Bühne. Varane unterschreibt bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Varane ist es die erste Station in Italien, nachdem er bereits in Frankreich für den RC Lens, in Spanien für Real Madrid und zuletzt für die Red Devils in England an den Start gegangen war.

Lese-Tipp

Traum-Ablöse: Fortuna vor Engelhardt-Verkauf

Mit reichlich Erfahrung im Gepäck schlägt der 31-Jährige in Como auf: Varane blickt auf vier Champions League-Titel sowie 93 Länderspiele zurück. Federführend soll Cesc Fàbregas gewesen sein. In diesem Sommer stieg der Spanier fest zum Cheftrainer auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Neuzugang erklärt: „Ich treffe Cesc wieder, aber dieses Mal nicht als Gegner. Ich bin sehr glücklich, ich mag seine Spielphilosophie und seine Leidenschaft für den Fußball sehr. Als wir miteinander sprachen, war es so einfach, sich zu verstehen, dass ich hoffe, dass wir sehr positive Ergebnisse erzielen werden. Auf jeden Fall komme ich mit viel Demut, um der Mannschaft und dem Verein zu helfen, zu wachsen.“