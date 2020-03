Das steckt hinter der Selke-Klausel

Bei der Ausleihe von Davie Selke an Werder Bremen bestand Hertha BSC auf eine Klausel, die dem Stürmer einen Einsatz gegen die Berliner verbietet. Nach Informationen der ‚Bild‘ droht Werder aber keine Strafe, sollte Selke beim direkten Duell am heutigen Samstag (15:30 Uhr) dennoch eingesetzt werden. Das Abkommen sei zwar schriftlich festgehalten, es handle sich aber lediglich um ein Gentlemen’s Agreement.

Werder-Manager Frank Baumann betont derweil, dass Selke nicht zum Einsatz kommen wird: „Wir halten uns an geschlossene Verträge.“ Bis Sommer 2021 ist Selke nach Bremen verliehen. Die vereinbarte Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro tritt nur dann in Kraft, wenn Werder in dieser und der nächsten Saison den Klassenerhalt erreicht.