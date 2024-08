Brentford: Nächster Versuch bei Bayer-Flirt

Der Premier League-Vertreter FC Brentford hat ein verbessertes Angebot für Gustavo Nunes von Grêmio Porto Alegre abgegeben. Laut Fabrizio Romano wurde das erste Angebot der Bees in Höhe von zehn Millionen Euro für 70 Prozent der Transferrechte des Spielers abgelehnt. Wie hoch die neue Offerte für den 18-jährigen Außenstürmer ausfällt, ist nicht bekannt.

Zuletzt kursierten auch Gerüchte um ein Interesse von Bayer Leverkusen an Nunes, die Berichten zufolge trotz der Verpflichtung von Martin Terrier (27) noch einen Angreifer unter Vertrag nehmen wollen. Nunes stand seit Beginn der neuen Saison im April überwiegend in der Startelf von Grêmio. In 38 Spielen erzielte das brasilianische Talent sechs Tore und gab vier Vorlagen.