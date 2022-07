Wijnaldum stimmt Rom-Wechsel zu

Georginio Wijnaldum steht vor dem Wechsel in die Serie A. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, hat der Mittelfeldspieler von Paris St. Germain einer Leihe zur AS Rom zugestimmt. Derzeit verhandeln beide Klubs über die Modalitäten hinsichtlich der Gehaltsübernahme.

Rom wäre bereit, bis zu 40 Prozent des Jahresgehalts von rund neun Millionen Euro zu übernehmen. PSG möchte dagegen, dass die Italiener 60 Prozent des Salärs bezahlen. Dennoch sind beide Vereine zuversichtlich, den Deal zeitnah abzuschließen. In den Pariser Plänen spielt Wijnaldum keine Rolle mehr. Der niederländische Nationalspieler will sich daher mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft fernab vom Eiffelturm einen Platz in der Elftal sichern.