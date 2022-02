Medien: Atlético einig mit Lino

Atlético Madrid ist sich offenbar mit einem neuen Angreifer einig. Wie ‚O Jogo‘ berichtet, stehen die Rojiblancos vor der Verpflichtung von Samuel Lino. Der Linksaußen von Gil Vicente soll im Sommer nach Spanien wechseln. Atleti stach im Vorfeld den FC Porto im Werben um den 22-jährigen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison verbuchte Lino wettbewerbsübergreifend neun Treffer und drei Assists in 24 Spielen. Der Brasilianer ist noch bis 2024 an Gil Vicente gebunden, wie hoch die Ablösesumme ausfällt, wird nicht übermittelt. Dem Bericht zufolge ist der Deal allerdings schon in trockenen Tüchern.