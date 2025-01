FC Bayern: Bittere Diagnose für Davies

Der FC Bayern muss einen personellen Rückschlag verkraften. Wie die Münchner mitteilen, hat sich Alphonso Davies (24) bei der gestrigen 0:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fehlt dem Rekordmeister bis auf Weiteres. Über die genaue Ausfallzeit macht der FCB keine Angaben. Davies wurde am gestrigen Mittwoch bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt.

Der Davies-Ausfall ist für Bayern mit Blick auf die anstehenden englischen Wochen bitter. Zuletzt präsentierte sich der Linksverteidiger in guter Form und verpasste in der aktuellen Saison lediglich zwei Spiele verletzungsbedingt. In den restlichen 25 Pflichtspielen stand der Kanadier 24 Mal in der Startelf.