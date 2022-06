PSV leiht U21-Nationalspieler Hoever

Ki-Jana Hoever kehrt in seine niederländische Heimat zurück. Die PSV Eindhoven verkündet die einjährige Leihe des 20-jährigen Rechtsverteidigers. Auf eine Kaufoption wollten sich die Wolverhampton Wanderers laut dem Technischen Direktor des Eredivisie-Klubs, John de Jong, nicht einlassen. Die Wolves hatten im vergangenen September rund zehn Millionen Euro für Hoever bezahlt, der sich aber nicht durchsetzen konnte.

„Wir verpflichten Ki-Jana, weil wir von seinen Qualitäten überzeugt sind und es als wichtig erachten, dass er schon früh in der Vorbereitung zu uns stößt“, so de Jong, der zur fehlenden Kaufoption erklärt: „Wir wollten es nicht riskieren, wochenlang verhandeln zu müssen und haben uns dazu entschieden, schnell zu handeln.“

