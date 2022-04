Holt Mourinho Matic zur Roma?

Nemanja Matic könnte zur kommenden Saison wieder mit seinem Ex-Förderer José Mourinho zusammenarbeiten. Laut ‚tuttomercatoweb.com‘ hat The Special One vor, den 33-jährigen Mittelfeldspieler im Sommer zur AS Rom zu lotsen. Erste Kontakte wurden demnach bereits geknüpft.

Der Vertrag von Matic bei Manchester United läuft nach fünf Jahren aus. Eine Verlängerung am Old Trafford hatte der Routinier jüngst ausgeschlossen. „Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, dass diese Saison meine letzte bei Manchester United sein wird. Ich habe den Vorstand, den Manager und die Spieler über meine Entscheidung informiert“, ließ der Serbe zuletzt Instagram verlauten.