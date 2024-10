AS Rom: Juric äußert sich zur Hummels-Situation

Mats Hummels muss womöglich noch ein wenig auf seinen ersten Einsatz für die AS Rom warten. Auf der Pressekonferenz vor dem UEFA Europa League-Duell mit dem schwedischen Vertreter IF Elfsborg am heutigen Donnerstag (21 Uhr) äußerte sich Trainer Ivan Juric über den ehemaligen Verteidiger von Borussia Dortmund und mahnte zur Geduld: „Wir müssen uns noch entscheiden, er ist spät gekommen und muss sich erst in die richtige Verfassung bringen, denn es ist eine gefährliche Rolle. Man muss bereit sein.“

Der 35-jährige Innenverteidiger stand beim italienischen Hauptstadtklub seit seiner Ankunft Anfang September bisher noch in keinem Pflichtspiel auf dem Feld, saß bisher bei jeder Partie über neunzig Minuten auf der Bank. Sollte es auch gegen Elfsborg nicht zu einem Einsatz kommen, gäbe es die nächste Chance auf ein Debüt des Ex-Nationalverteidigers am Sonntag im Ligaspiel gegen den AC Monza (18 Uhr).