Ex-BVB-Profi Blaszczykowski beendet Karriere

Jakub Blaszczykowski hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Bei Instagram gibt der 37-Jährige sein Karriereende bekannt: „Liebe Fans, jeder Weg hat ein Ende. Vielen Dank für die tolle Unterstützung, die ich bei jedem Schritt erhalten habe. Es hat sich gelohnt, für euch zu spielen und Opfer zu bringen. Ich habe keine einfache Entscheidungen getroffen, meine Karriere zu beenden. Nochmals vielen Dank und liebe Grüße, Kuba.“

Von Wisla Krakau, wo die BVB-Legende bis zuletzt unter Vertrag stand, wird Blaszczykowski am 5. August offiziell verabschiedet. Die größten Erfolge in seiner Karriere feierte der Pole mit dem BVB. Gemeinsam mit den Schwarz-Gelben gewann der Rechtsfuß einmal den DFB-Pokal und zweimal die Meisterschaft. In 253 Einsätzen für die Dortmunder war Blaszczykowski an 84 Treffern direkt beteiligt (32 Tore, 52 Vorlagen).

