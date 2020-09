Draxler bei Lazio angeboten?

Julian Draxler (27) wurde offenbar bei Lazio Rom angeboten. Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge würde der deutsche Nationalspieler in Diensten von Paris St. Germain 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Das sieben Millionen schwere Jahresgehalt ist Lazio jedoch zu hoch.

In Paris hat Draxler einen schweren Stand – auch, wenn er zuletzt zweimal in Folge über 90 Minuten ran durfte. Dem Vernehmen nach will der Mittelfeldspieler in Paris bleiben, die Franzosen würden ihn jedoch lieber zu Geld machen. Draxlers Vertrag beim Serienmeister läuft 2021 aus.