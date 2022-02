Auslaufender Vertrag: Vier Klubs schielen auf Vidal

Arturo Vidal muss sich mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag im Sommer keine Sorgen über seine Zukunft machen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, verfolgen mit Olympique Marseille, Galatasaray, Aston Villa sowie Tottenham Hotspur vier Klubs die Situation des chilenischen Mittelfeldspielers.

Doch auch ein Verbleib in Mailand ist nicht ausgeschlossen. So besteht für Inter die Option, das auslaufende Arbeitspapier um ein weiteres Jahr zu verlängern. In der laufenden Saison spielt der 34-Jährige noch immer eine wichtige Rolle im Team von Trainer Simone Inzaghi: In 24 Pflichtspiel-Einsätzen gelangen dem ehemaligen Leverkusener zwei Treffer und vier Assists.